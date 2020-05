La carta di debito innovativa di Samsung.

Samsung presenterà una propria “innovativa” carta di debito in estate, come annunciato dalla stessa società tecnologica in una nota.

Il nuovo strumento Samsung sarà supportato da un conto di gestione della liquidità. La carta verrà creata in collaborazione con la società di servizi finanziari statunitense SoFi.

La società sudcoreana ha già un sistema di pagamento mobile dal 2015 che si chiama Samsung Pay. Promette di fornire maggiori dettagli sulla sua nuova carta nelle prossime settimane. Samsung segue quindi le orme di Apple e Huawei, che hanno recentemente introdotto le loro carte di credito.