Camicia uomo, tanti modelli per ogni occasione.

Quale uomo non ne ha almeno una nel suo armadio? Parliamo della camicia ovviamente, il capo di abbigliamento uomo per eccellenza. Tra mille proposte, modelli, colori e fantasie ognuno riesce sempre a trovare quella che più si addice al proprio modo di vestire.

È innegabile che nell’immaginario collettivo la camicia è associata all’immagine di uomo curato, di classe ed elegante. Ma la camicia uomo, come anche altri capi d’abbigliamento del resto, nel corso del tempo si è allontanata dai canoni di una volta ed è diventata certamente più popolare. Si è rinnovata, adattata ai periodi e alle mode diventando in ogni caso un pezzo forte del guardaroba maschile.

La camicia uomo accontenta tutti i gusti, anche quelli più difficili, perché ognuno a suo modo ne riesce a trovare sempre una perfetta al proprio stile. Non è difficile farlo sullo store online di Boggi Milano che presenta un catalogo fornitissimo con tante proposte, perfette per chi ama essere sempre elegante e impeccabile ma anche per l’uomo che preferisce uno stile soft e meno impegnativo. Oltre alla quotidianità non mancano i modelli per le occasioni formali come outfit da cerimonia o da abbinare allo smoking.

C’è l’imbarazzo della scelta tra le proposte online di Boggi. Dai tessuti che spaziano dall’effetto a nido d’ape del cotone alle fantasie Principe di Galles, fino ad arrivare ai colori, da quelli più versatili come l’azzurro o il bianco fino alle fantasie. Tutte però si contraddistinguono per i tessuti pregiati: cotone di alta qualità e una attenta lavorazione rendono le camicie di Boggi Milano poliedriche e comode.

Tra i colori quelli che la fanno da padrone sono senza dubbio il bianco e le tantissime nuances del blu ma non manca il rosa, il moro, il rosso, il bordeaux, il mattone come anche il nero.

Le camicie a fantasia sono perfette per un look no formal ma si adattano bene anche con le cravatte. Quasi scontato dire che, invece, i capi a tinta unita accettano qualsiasi decorazione della cravatta a patto che vi risalti.

Poi ci sono i colli, che si differenziano tra quelli chiusi come il modello London, Windsor, Firenze, New York e Tokyo che si distingue per essere piccolo e con le punte corte, e quelli aperti come il modello Napoli. C’è anche il collo Boston, un button down e quello Capri, collo intero, detto anche “doppio uso”. Infine, i polsini da scegliere tra singoli e doppi.

Per la vestibilità si può optare tra il taglio più contemporaneo e asciutto dello slim fit che esalta il fisico ma senza costrizioni e quello regular, di per sé più classico, che si adatta a tutte le corporature.

Infine, per gli uomini che amano la particolarità, il design e gli indumenti personalizzati, possono ordinare, in alcuni store dedicati, su appuntamento, le camicie su misura, scegliendo modello, tessuto, colore ed accessori come colletto e polsini secondo i propri gusti.