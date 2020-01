Cameron Diaz e Benji Madden annunciano nascita prima figlia.

Per qualche tempo, la famosa attrice Cameron Diaz (nata il 30 agosto 1972) si era allontanata dal grande schermo. Diversi motivi alla base della sua decisione, ma uno dei principali è stato che lei e suo marito Benji Madden volevano diventare genitori.

Questo venerdì, la protagonista di “Charlie’s Angels” ha annunciato, attraverso i suoi social network, che a 47 anni è diventata madre e ha chiamato sua figlia Raddix Madden. In una dichiarazione che ha pubblicato sul suo account Instagram ufficiale, Diaz ha fatto la grande notizia.

“Felice Anno Nuovo dai Maddens! Siamo così felici, fortunati e grati di iniziare questo nuovo decennio annunciando la nascita di nostra figlia, Raddix Madden”, ha scritto.

“Ha immediatamente catturato i nostri cuori e completato la nostra famiglia”.

Seguendo il suo stile di cura della privacy, Cameron Diaz ha chiarito che non mostreranno foto della figlia per prendersi cura della sua sicurezza. “Anche se siamo molto felici di condividere queste notizie, sentiamo anche un forte istinto di protezione della privacy per la nostra piccola. Quindi non pubblicheremo fotografie o condivideremo ulteriori dettagli, oltre al fatto che è molto, molto tenera!”.

Cameron Diaz ha concluso il suo messaggio augurando ai suoi seguaci un felice anno nuovo, nonché un grande decennio. “Dalla nostra famiglia alla tua, ti inviamo il nostro amore e i nostri migliori auguri di Buon Anno e Felice Nuovo Decennio. Cordiali saluti, Cameron e Benji”.