Iniziano i saldi invernali 2020! Si tratta di uno dei momenti più attesi dai consumatori dopo il Natale. Occhi puntati su negozi, centri commerciali e outlet, con sconti e promozioni. Il tradizionale appuntamento dopo capodanno è già stato stabilito nel nuovo calendario d’inizio a livello nazionale, dove il consumatore potrà vedere le date di inizio e di fine (uguale per tutte le regioni) degli sconti.

Calendario Saldi Invernali 2020: data inizio e fine per Regione.

L’Italia partirà con i saldi invernali tra il 4 e il 5 gennaio 2020. Il periodo degli sconti nel nostro paese avvengono, soprattutto nel settore dell’abbigliamento, due volte l’anno. Abbiamo i saldi estivi nei primi mesi di luglio e i saldi invernali dopo le feste natalizie. In questo periodo dei saldi i commercianti applicano sconti ai clienti che possono arrivare fino al 70% sul costo riportato sul cartellino che ricordiamo deve esserer sempre esposto.

Saldi invernali 2020, attenzione alle regole.

Ogni esercente o commerciante può applicare in completa autonomia lo sconto che ritiene opportuno: non esiste una scontistica stabilita dalla legge e uguale per tutti. Di solito gli sconti partono dal 40% del presso originale e possono arrivare anche al 70%. La scontistica molto elevata viene applicata a capi di abbigliamento di collezioni vecchi anche di qualche anno o che comunque sono resti di magazzino.

I saldi invernali come quelli estivi, sono regolati da norme specifiche create per tutelare il consumatore. Ad esempio i negozianti sono obbligati ad indicare sempre il prezzo originale dei prodotti in promozione.

Va posizionato vicino alla percentuale di sconto e al prezzo finale scontato. Il consumatore deve essere messo nelle condizioni di poter valutare se realmente è uno sconto o promozione.

Ma vediamo adesso il calendario completo dei saldi invernali con tutte le date di inizio e fine per ogni regione italiana:

Saldi Abruzzo: dal 5 gennaio al 5 marzo 2020.

Saldi Basilicata: dal 5 gennaio al 1 marzo 2020.

Saldi Calabria: dal 4 gennaio al 3 marzo 2020.

Saldi Campania: dal 4 gennaio al 3 marzo 2020.

Saldi Emilia-Romagna: dal 5 gennaio al 5 marzo 2020.

Saldi Friuli Venezia Giulia: dal 4 gennaio al 31 marzo 2020.

Saldi Lazio: dal 4 gennaio al 15 febbraio 2020.

Saldi Liguria: dal 4 gennaio al 17 febbraio 2020.

Saldi Lombardia: dal 5 gennaio al 5 marzo 2020.

Saldi Marche: dal 4 gennaio al 1 marzo 2020.

Saldi Molise: dal 5 gennaio al 4 marzo 2020.

Saldi Piemonte: dal 4 gennaio al 18 febbraio 2020.

Saldi Puglia: dal 5 gennaio al 28 febbraio 2020.

Saldi Sardegna: dal 4 gennaio al 4 marzo 2020.

Saldi Sicilia: dal 5 gennaio 2020 e fine il 15 marzo 2020.

Saldi Toscana: dal 5 gennaio al 15 marzo 2020.

Saldi Trentino Alto-Adige: dal 4 gennaio al 15 febbraio 2020.

Saldi Umbria: dal 5 gennaio al 4 marzo 2020.

Saldi Veneto: dal 4 gennaio al 28 febbraio 2020.

Saldi Valle d’Aosta: dal 5 gennaio al 31 marzo 2020.