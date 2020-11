RECORD YOUTUBE – La canzone per bambini “Baby Shark” ha raggiunto 7,04 miliardi di visualizzazioni ed è diventata il video di YouTube più visto nella storia.

È stato caricato per la prima volta sulla piattaforma più di quattro anni fa ed è diventato un fenomeno mondiale. La canzone è stata registrata dalla cantante coreano-americana Hope Segoine quando aveva 10 anni.

Il video, che presenta i balli dei bambini in una piscina animata piena di squali, è stato prodotto dalla società educativa sudcoreana Pinkfong: è diventato virale prima in Asia, poi negli Stati Uniti e in Europa.

Ha raggiunto il numero 6 nella classifica dei singoli del Regno Unito e il numero 32 negli Stati Uniti. Ora ha appena superato il vecchio leader mondiale su YouTube, “Despacito“, il singolo del 2017 delle star portoricane Luis Fonsi e Daddy Yankee.

Strano ma vero: Baby Shark provoca eccessivo stress emotivo!

Lo scorso ottobre “Baby Shark” è stato visto nel mezzo di uno scandalo, quando è stato rivelato che tre lavoratori della prigione dell’Oklahoma (USA) erano stati accusati di maltrattamenti “inumani” nei confronti di diversi detenuti, che sono stati costretti ad ascoltare l’argomento durante lunghi periodi di tempo. Secondo David Prater, il procuratore distrettuale, la ripetizione della canzone avrebbe causato “un eccessivo stress emotivo ai prigionieri”.