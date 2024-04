Ultime Notizie » arsenal » ⚽ Arsenal-Bayern Monaco Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV

DIRETTA CALCIO – L’Arsenal ospita il Bayern Monaco nei quarti di finale della Champions League. Entrambe le squadre hanno vinto i rispettivi gruppi negli ottavi e si sono qualificate per questa fase. Entrambe hanno avuto alti e bassi nella loro forma recente, ma l’obiettivo è vincere la Champions League per migliorare una stagione deludente. Le due squadre si sono incontrate 12 volte in passato, con il Bayern che ha vinto sette volte, l’Arsenal tre volte e due pareggi.

Dove vedere Arsenal-Bayern Monaco streaming e diretta tv

La partita Arsenal-Bayern Monaco, il primo incontro dei quarti di finale della Champions League, si terrà alle 21 ora italiana di oggi martedì 9 aprile 2024 presso l’Emirates Stadium di Londra. Sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Arena (canale 204) e Sky Sport (canale 253), e sarà disponibile anche in streaming su Now e Sky Go.

Probabili Formazioni

Le probabili formazioni di Arsenal-Bayern Monaco rivelano le scelte tattiche e gli schieramenti previsti per questa importante partita di Champions League. Entrambe le squadre schierano formazioni competitive, con giocatori chiave pronti a scendere in campo. Arsenal sembra affidarsi a una formazione 4-3-3 con alcuni talenti emergenti come Saka e Havertz. D’altra parte, il Bayern Monaco punta su un mix di esperienza e giovani promesse con un approccio 4-2-3-1, guidato dall’attaccante Kane.

Arsenal

La decisione degli arbitri, guidati da Nyberg, sarà cruciale per garantire una partita giusta e equilibrata.

– Formazione: 4-3-3

– Portiere: Raya

– Difensori: White, Saliba, Gabriel, Tomiyasu

– Centrocampisti: Odegaard, Jorginho, Rice

– Attaccanti: Saka, Havertz, Jesus

– Allenatore: Arteta

A disposizione in panchina: Ramsdale, Hein, Kiwior, Zinchenko, Elneny, Partey, Fabio Vieira, Smith-Rowe, Trossard, Martinelli, Nelsson, Nketiah.

Bayern Monaco

– Formazione: 4-2-3-1

– Portiere: Neuer

– Difensori: Kimmich, De Ligt, Dier, Guerreiro

– Centrocampisti: Laimer, Goretzka

– Trequartisti: Sané, Musiala, Gnabry

– Attaccante: Kane

– Allenatore: Tuchel

A disposizione in panchina: Ulreich, Peretz, Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies, Pavlovic, Müller, Zaragoza, Coman, Tel, Choupo-Moting.

Arbitri

– Arbitro: Nyberg (Svezia)

– Assistenti: Beigl-Söderqvist

– IV Ufficiale: Ladeback

– VAR: Van Boekel (Olanda)

– Assistente VAR: Higler (Olanda)