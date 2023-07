Ultime Notizie » Foto Selfie » Remi Enigma, famoso acrobata e influencer francese, muore cadendo da un edificio

Il noto influencer e acrobata francese, Remi Lucidi, meglio conosciuto con il nome di Remi Enigma, è morto cadendo dal 68º piano di un edificio a Hong Kong. Il fatto è avvenuto domenica 30 luglio 2023.

L’uomo, di 30 anni, stava scalando il complesso della Torre Tregunter, quando presumibilmente per un momento di distrazione è caduto dal grattacielo.

Secondo il New York Post, le autorità hanno dichiarato che l’uomo era entrato nell’edificio per visitare un amico al 40º piano. Quando il guardiano ha contattato il proprietario dell’appartamento al 40º piano, questi ha detto di non conoscere Remi. Tuttavia, era troppo tardi perché l’influencer era già salito sull’ascensore.

Nelle telecamere di sicurezza si vede l’uomo salire fino al 49º piano. Poi è salito per le scale. Intorno alle 19:38, l’uomo ha colpito la finestra del penthouse perché era rimasto bloccato. La domestica ha chiamato la polizia.

Successivamente si è verificata la sua caduta. Le autorità lo hanno dichiarato morto sul posto. Le indagini sono ancora in corso. Nella telecamera di Remi, rinvenuta dagli agenti della polizia di Hong Kong, sono stati trovati i filmati delle sue ultime imprese sportive, che lo ritraggono in vetta a molti edifici a Dubai, in Bulgaria e Francia.