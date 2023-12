Ultime Notizie » eruzione vulcanica » Islanda: erutta Vulcano Grindavik vicino Reykjavik

ERUZIONE VULCANO ISLANDA – Le riprese dal vivo, rese disponibili al mondo tramite SkylineWebcams, hanno testimoniato un’eruzione vulcanica vicino a Grindavík, in Islanda. Secondo il New York Times, il Dipartimento islandese di protezione civile e gestione delle emergenze aveva già messo in guardia sulla possibilità di questo fenomeno, sfrattando più di 3.000 abitanti della piccola cittadina di pescatori lo scorso novembre. L’Ufficio meteorologico islandese ha annunciato in un comunicato che l’eruzione è iniziata a nord di Grindavík, vicino a Hagafell, alle 22:17 di questo lunedì, in seguito allo sciame di terremoti iniziato intorno alle 21:00. Allo stesso modo, l’ufficio riferisce che un elicottero della Guardia Costiera sarà incaricato di confermare l’esatta posizione e dimensione dell’eruzione.

Momento esatto dell’inizio dell’eruzione della fessura in Islanda: