Dove vedere le partite di calcio in tv Bologna-Sassuolo, Torino-Cagliari, Roma-Benevento e tutte le altre di oggi domenica 18 ottobre 2020 con orario d’inizio e canale tv. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo di seguito con tutte le informazioni per vedere le partite in live streaming e diretta tv.

11:00 Sassuolo-Lazio (Campionato Primavera) – Sportitalia.

12:00 Eibar-Osasuna (Liga) – DAZN.

12:30 Diretta Bologna-Sassuolo (Serie A) – DAZN e DAZN1.

Bologna 13esimo in classifica con 3 punti: dopo la sconfitta in casa del Milan all’esordio (2-0), vittoria in casa per 4-1 contro il Parma e nuova sconfitta, a Benevento 1-0, nella 3a e ultima giornata di Serie A. Sassuolo imbattuto e quinto in classifica con 7 punti (ad un solo punto dalla Juve che ha giocato ieri): 1-1 in casa contro il Cagliari, 1-4 in casa dello Spezia, 4-1 in casa contro il Crotone nell’ultima giornata.

Diretta Bologna Sassuolo con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

12:30 Milan-Inter (Serie A Femminile) – Sky Sport Serie A.

13:00 Strasburgo-Lione (Ligue 1) – DAZN.

13:30 West Ham-Manchester United (Women’s Super League) – DAZN.

14:00 Athletic-Levante (Liga) – DAZN.

15:00 Diretta Torino-Cagliari (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Torino ultimo in classifica dopo due sconfitte: rinviata la partita contro la Sampdoria nella 1a giornata, 1-0 in casa della Fiorentina al turno 2 e 2-4 contro l’Atalanta nel turno 3. Cagliari 17esimo in classifica con un solo punto: 1-1 in casa del Sassuolo alla prima, poi due sconfitte contro Lazio (0-2) e Atalanta (5-2).

Diretta Torino Cagliari con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

15:00 Spezia-Fiorentina (Serie A) – DAZN e DAZN1.

15:00 Crystal Palace-Brighton (Premier League) – Sky Sport Football.

15:00 Novara-Pontedera (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Olbia-Livorno (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Pistoiese-Piacenza (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Fano-Imolese (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Carpi-Arezzo (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Gubbio-Cesena (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Perugia-Fermana (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Sambenedettese-Mantova (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Triestina-Ravenna (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Virtus Verona-Vis Pesaro (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Cavese-Viterbese (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Virtus Francavilla-Catania (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Ambrosiana-Clodiense (Serie D) – Sportitalia.

15:30 Colonia-Eintracht (Bundesliga) – Sky Sport Arena.

15:30 Arsenal-Tottenham (Women’s Super League) – DAZN.

16:00 Villarreal-Valencia (Liga) – DAZN.

17:00 St Etienne-Nizza (Ligue 1) – DAZN.

17:30 Tottenham-West Ham (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

17:30 Giana Erminio-Alessandria (Serie C) – Eleven Sports.

17:30 Lucchese-Como (Serie C) – Eleven Sports.

17:30 Pergolettese-Pro Sesto (Serie C) – Eleven Sports.

17:30 Renate-Pro Patria (Serie C) – Eleven Sports.

17:30 Padova-Legnago (Serie C) – Eleven Sports.

17:30 Teramo-Casertana (Serie C) – Eleven Sports.

17:30 Turris-Monopoli (Serie C) – Eleven Sports.

17:30 Bisceglie-Palermo (Serie C) – Eleven Sports.

17:30 Catanzaro-Foggia (Serie C) – Eleven Sports.

18:00 Udinese-Parma (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

18:00 Schalke 04-Union Berlino (Bundesliga) – Sky Sport Arena.

18:30 Alaves-Elche (Liga) – DAZN.

18:30 Huesca-Valladolid (Liga) – DAZN.

20:15 Leicester-Aston Villa (Premier League) – Sky Sport.

20:45 Diretta Roma-Benevento (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Roma decima in classifica con 4 punti: dopo la sconfitta iniziale in casa del Verona (3-0), ha pareggiato in casa contro la Juventus (2-2) e vinto in trasferta a Udine (0-1 gol di Pedro al 55′). Benevento ottavo in classifica con 6 punti: 2-3 in casa della Sampdoria all’esordio, sconfitta 2-5 contro l’Inter in casa e vittoria 1-0 sul Bologna.

Diretta Roma Benevento con i canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

21:00 Betis-Real Sociedad (Liga) – DAZN e DAZN1.

21:00 Lilla-Lens (Ligue 1) – DAZN.

