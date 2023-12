Ultime Notizie » Cinema » Cinema: trovato morto Lee Sun-kyun, star di “Parasite”

CINEMA – L’attore sudcoreano Lee Sun-kyun, famoso per il suo ruolo in “Parasite“, è stato trovato morto in un’apparente suicidio all’interno di un’auto nel centro di Seoul.

La polizia stava cercando l’attore su richiesta dei parenti, in quanto avevano trovato un messaggio che faceva pensare a un possibile suicidio. Nel film, Lee interpretava il capofamiglia di una famiglia ricca. Nel 2021, ha ricevuto il premio dello Screen Actors Guild per la sua performance in “Parasite”. Era anche coinvolto in unolegato all’uso di droghe, che ha danneggiato la sua carriera. La legge sudcoreana è severa riguardo alle droghe e il presidente ha chiesto misure più rigide per combattere il traffico di droga nel paese.