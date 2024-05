Ultime Notizie » Bitcoin » Borsa di Londra: Esordio ETP su Bitcoin ed Ethereum

WisdomTree, società gestore di asset, ha ottenuto l’approvazione per quotare prodotti negoziati in borsa (ETP) fisicamente garantiti su bitcoin ed ether presso la Borsa di Londra. La data di quotazione degli ETP è prevista per oggi martedì 28 maggio.

Un Passo Avanti per WisdomTree e il Mercato delle Criptovalute

WisdomTree ha ricevuto l’approvazione dalla Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito per quotare i WisdomTree Physical Bitcoin e WisdomTree Physical Ethereum Exchange Traded Products sulla Borsa di Londra. L’azienda è tra i primi emittenti ad avere il proprio prospetto per gli ETP legati alle criptovalute approvato dalla FCA, e la data di quotazione è prevista per oggi martedì 28 maggio.

“È un passo significativo per l’industria e gli investitori professionali del Regno Unito che cercano esposizione a questa classe di attività. Mentre gli investitori professionali del Regno Unito hanno potuto allocare fondi in criptovalute tramite borse estere, presto avranno un punto di accesso più conveniente,” ha dichiarato Alexis Marinof, responsabile di WisdomTree per l’Europa.

Rimozione delle Barriere di Investimento

Marinof ha aggiunto che l’approvazione della FCA potrebbe portare a una maggiore adozione istituzionale della classe di attività, poiché molti investitori professionali del Regno Unito non sono stati in grado di avere esposizione a bitcoin e altre criptovalute a causa di limitazioni e incertezze normative.

“Prevediamo che l’approvazione della FCA dei prospetti dei nostri ETP legati alle criptovalute rimuoverà queste barriere all’ingresso,” ha affermato l’esecutivo di WisdomTree.

Secondo il comunicato stampa di WisdomTree, gli ETP avranno un rapporto di spese gestionali dello 0,35%, rappresentando uno dei livelli di commissioni più bassi per gli ETP su bitcoin ed ethereum di grado istituzionale in Europa.

Approvazione FCA degli ETN Cripto

La notizia di WisdomTree segue l’approvazione da parte della FCA per la quotazione di note scambiate in borsa (ETN) criptografiche su borse nel Regno Unito nel marzo scorso.

Tuttavia, gli ETN cripto nel Regno Unito saranno disponibili solo per investitori professionali, poiché il divieto di accesso al dettaglio rimane in vigore.

Per essere quotati presso la Borsa di Londra, gli ETN cripto devono essere garantiti fisicamente, non avere leva finanziaria e offrire esposizione solo a bitcoin ed ethereum.

WisdomTree attualmente offre otto ETP cripto garantiti fisicamente che forniscono esposizione al prezzo spot per bitcoin ed ethereum. Questi ETP sono quotati sulla Deutsche Börse Xetra, la Borsa svizzera (SIX) e le borse Euronext a Parigi e Amsterdam.

Mercoledì, un portavoce di CryptoUK ha dichiarato di essere lieto di vedere che la FCA ha approvato le richieste di alcuni fornitori per quotare ETP fisicamente garantiti su bitcoin ed ethereum presso la Borsa di Londra.

Prospettive per il Mercato Cripto nel Regno Unito

“Il passo è nella giusta direzione per il Regno Unito, i suoi mercati azionari e l’aspirazione del governo a consolidare la Gran Bretagna come un polo globale per le cripto-attività. Tuttavia, ribadiamo che vorremmo vedere più strumenti legati alle criptovalute disponibili sia per investitori istituzionali che al dettaglio nel Regno Unito. Il paese rischia di restare indietro rispetto ai mercati azionari statunitensi, che hanno visto un’impennata di interesse per gli ETF su bitcoin,” ha aggiunto CryptoUK.