Ultime Notizie » Calcio d'Estate » Juventus-Chivas Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV

Calcio d’estate: Juventus-Chivas Guadalajara streaming e diretta tv. Formazioni pronte allo Stadio Allegiant Stadium, impianto di Paradise, a Las Vegas in Nevada, alle ore 5 AM italiane della notte di oggi sabato 24 luglio 2022. Dopo 10 giorni di lavoro di preparazione per la nuova stagione, la Vecchia Signora darà inizio alla sua tourneé “Soccer Champions Tour” negli Stati Uniti (poi ci saranno le amichevoli con Real Madrid e Barcellona) con Massimiliano Allegri che si dice curioso “di vedere la nuova Juve” e ha rilanciato: “abbiamo il dovere di vincere lo scudetto”. Andiamo a scoprire dove vedere Juventus-Chivas streaming e diretta tv.

Juventus-Chivas probabili formazioni

La Juve ha subito pesanti perdite in questo mercato, quando Paulo Dybala, Álvaro Morata, Matthijs de Ligt, Federico Bernardeschi e Merih Demiral hanno lasciato la squadra. Importanti però sono anche i giocatori che hanno aderito al progetto della squadra più vincente in Italia, come nel caso di Paul Pogba, Ángel Di Maria, Andres Cambiaso e Gleison Bremer. Oltre a rendere valida l’opzione di acquisto di Federico Chiesa.

Allegri (Juve): “Di Maria e Pogba sono straordinari, abbiamo un giovane come Gatti e poi ci sono altri giovani che devo valutare. Sono molto contento dell’arrivo di Bremer, giocatore fisico e con le caratteristiche che cercavamo. Non ci sono tanti difensori di quel livello e la società è stata molto brava a sostituire prontamente De Ligt. Sono soddisfatto, ora però iniziano le partite e manca solo un mese all’inizio della stagione”.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Gatti, Bonucci, Alex Sandro; Zakaria, Pogba, Rabiot; Di Maria, Vlahovic, Kean. Allenatore Max Allegri.

Chivas Guadalajara (4-4-2): Miguel Jiménez; Alan Mozo, Gilberto Sepúlveda, Jesús Orozco, Luis Olivas; Cristian Calderón, Fernando Feltrán, Fernando González, José González; Roberto Alvarado, Alexis Vega.

Dove vedere Juventus-Chivas in Diretta TV

Allenatore Ricardo Cadena.

Juventus-Chivas diretta tv grazie a DAZN, visibile anche sulle moderne smart tv compatibili con la app, con collegamenti pre-partita per scoprire le ultime notizie dagli spogliatoi. La telecronaca in diretta avrà inizio con il via dell’arbitro che verrà dato alle ore 5:00 italiane di sabato 23 luglio 2022. La partita non viene trasmessa in chiaro. La telecronaca della partita è affidata a Dario Mastroianni.

Dove vedere Juventus-Chivas Streaming

Juventus-Chivas streaming online gratis per gli abbonati a DAZN, su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad scaricando la app per sistemi iOS e Android, e su pc e notebook semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Come vedere Juventus-Chivas streaming gratis alternativa Online



Non ci sono alternative per vedere la partita online. Rojadirecta, infatti, è ancora considerata illegale in Italia. Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione (info qui).