Ultime Notizie » australia » GP Australia F1 2023 Streaming Gratis info Roja Live: dove vedere Partenza Gara Ferrari in TV

LIVE STREAMING FORMULA 1 – Domenica 2 Aprile alle ore 7 del mattino si potrà assistere in diretta streaming Sky (anche su TV8) la partenza della gara del Gran Premio d’Australia di Formula 1, terza prova del mondiale 2023.

Anche nella città di Melbourne, la Ferrari sembra essere la quarta potenza nel campionato di F1, meno competitiva non solo della veloce RB19 di Max Verstappen (22a pole position in carriera, prima volta in Australia) ma anche più lenta delle due Mercedes e dell’Aston Martin di Fernando Alonso che riescono a mantenere il passo con la coppia di Sf-23.

Delusione Ferrari quindi: Carlos Sainz quinto e Charles Leclerc settimo. Il Cavallino Rampante manca i primi 4 posti in griglia a Melbourne per la prima volta dal 2014 (Alonso 5°, Raikkonen 11°, sul bagnato). Di seguito griglia di partenza e dove vedere la Ferrari streaming e tv.

La griglia di partenza Top 10 del GP Australia F1 2023

Classifica piloti mondiali F1 2023

Dove vedere GP d’Australia 2023 F1 Streaming Live senza Rojadirecta TV

Immagini delle Ferrari nel Gran Premio dell’Australia di Formula 1 in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport F1 (il primo canale televisivo tematico italiano dedicato esclusivamente alla Formula 1 prodotto da Sky Italia, visibile a tutti gli abbonati al pacchetto Sky Sport) e Sky Sport Uno.

Come vedere la Formula 1 Streaming Live sul cellulare

Inoltre, su Sky Sport 4K, il canale Sky interamente dedicato al mondo dello sport in 4K HDR (sul 213 per i clienti Sky Q via satellite), si potrà godere della migliore esperienza di visione in assoluto di tutti i Gran Premi.

Dove guardare la F1 in streaming in italiano

Live streaming gratis per gli abbonati su Sky GO (link skygo.sky.it), a pagamento per tutti su Now (link www.nowtv.it). Il GP dell’Australia di F1 2023 è in chiaro anche su TV8. Rojadirecta Formula 1 è illegale, quindi oscurato in Italia.