Decolo Terran 1, il primo razzo spaziale Stampato in 3D

Il primo razzo stampato in 3D, costruito dalla società americana Relativity Space, decollerà questo mercoledì da Cape Canaveral (Florida). La finestra di lancio è prevista tra le 18:00 e le 20:00 (GMT). L’85% del razzo Terran 1 alto 35 metri è stato stampato in 3D come parte di una nuova strategia dell’azienda per ridurre i costi di produzione.

L’industria aerospaziale ha compiuto un altro passo verso l’innovazione con il lancio programmato del razzo Terran 1, il primo razzo stampato in 3D ad essere lanciato in orbita l’8 marzo. La società incaricata del lancio è Relativity Space, azienda californiana che è riuscita a costruire un razzo quasi interamente stampato in 3D. Questa pietra miliare potrebbe cambiare il modo in cui vengono costruiti i razzi e aprire nuove possibilità per missioni future.

Cos’è Terran 1 e come funziona

Il Terran 1 è un razzo alto 33 metri progettato per trasportare un carico utile di 1.250 kg nell’orbita terrestre bassa. Questo razzo utilizza il metano come propellente e l’ossigeno liquido come ossidante, rendendolo il primo razzo americano a utilizzare questa combinazione. Inoltre, questo razzo è unico in quanto è quasi completamente stampato in 3D. Secondo Relativity Space, il Terran 1 è in grado di portare un carico utile nello spazio in meno di due anni, rendendolo un veicolo di lancio molto veloce ed efficiente.

Perché il Terran 1 è importante

Relativity Space raggiungerà un’importante pietra miliare nell’industria missilistica con il lancio di Terran 1. I razzi stampati in 3D offrono una serie di vantaggi, tra cui la capacità di produrre parti complesse da un unico pezzo e tempi di produzione ridotti. La stampa 3D consente la personalizzazione e l’ottimizzazione dei progetti di razzi, che possono migliorare le prestazioni e ridurre i costi. Con il successo del lancio di Terran 1, Relativity Space potrebbe aprire nuove possibilità per future missioni, comprese le missioni spaziali commerciali.

Cosa aspettarsi dal lancio di Terran 1

Il lancio di Terran 1 è un test importante per lo Spazio della Relatività. La società ha dichiarato che il suo obiettivo principale è dimostrare che il razzo stampato in 3D è abbastanza robusto da resistere alle forze di lancio e raggiungere l’orbita in sicurezza. Il razzo Terran 1 deve anche superare il punto di massima deportanza (Max-Q) durante il lancio, che è il punto in cui i carichi strutturali sono più alti su un razzo mentre si dirige in orbita.

Se il lancio avrà successo, potrebbe aprire la strada a future missioni spaziali commerciali e far progredire l’industria dei razzi stampati in 3D.

Puoi vedere i dati in tempo reale nel video qui sotto o sull’account Twitter @relativityspace.

Aggiornamento Lancio Spaziale

“Il tentativo di lancio di oggi per #GLHF Terran 1 è stato cancellato a causa del superamento dei limiti dei criteri di commit del lancio per le condizioni termiche del propellente nella fase 2. Il team sta lavorando diligentemente verso la nostra prossima finestra di lancio nei prossimi giorni. Torna presto qui per gli aggiornamenti sulla finestra di lancio per il nostro prossimo tentativo. A tutti voi che vi siete sintonizzati oggi, come ha detto il nostro direttore del lancio: grazie per aver giocato! #GLHF”.