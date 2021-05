Atalanta Milan Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano oggi domenica 23 maggio 2021 alle ore 20:45 per il match valevole per l’ultima giornata di Serie A. L’Atalanta è già certa della qualificazione alla Champions League e scenderà in campo per difendere uno storico secondo posto in classifica. Milan chiamato a vincere per evitare di subire sorpassi al fotofinish da Napoli (gioca in casa contro il Verona) e la Juventus (gioca a Bologna). La classifica prima dell’inizio delle partite di oggi: Milan e Napoli 76 e Juventus 75.Di seguito le informazioni per vedere la partita Atalanta Milan in video streaming gratis e diretta live tv.

Atalanta Milan Streaming, prestanzione diretta match

Ultimi 90 minuti di campionato per decidere quali squadre tra Milan, Juventus e Napoli, accompagneranno Inter e Atalanta in Champions League nella prossima stagione. Il Milan si qualifica sicuramente in Champions League se vince l’ultima partita sul campo dell’Atalanta. In caso di pareggio il Milan è in Champions se la Juve perde o pareggia. In caso di sconfitta a Bergamo, il Milan può andare in Champions se la Juve perde o pareggia, oppure se il Napoli perde con il Verona.

Atalanta Milan diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 256 del satellite).

Il Milan può diventare la seconda squadra in tutta la storia della Serie A a terminare il torneo fuori dalle prime tre posizioni in classifica dopo essere stata Campione d’inverno; prima solo la Juventus nel 1935/36 (che chiuse la competizione al quinto posto).

Atalanta Milan streaming gratis per gli abbonati con Sky Go, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV.

Le probabili formazioni di Atalanta Milan

nowtv.it). La partita non si può vedere superchè considerata illegale in Italia.

Gasperini pensa a qualche cambio dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia con la Juventus. In difesa tocca a Djimsiti, mentre Maehle rimpiazza il non convocato Hateboer. In attacco Muriel-Zapata.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Dijmsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Muriel, Zapata. Allenatore Gasperini. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Kovalenko.

Rebic, non in perfette condizioni per un problema al polpaccio, potrebbe partire dalla panchina. Leao farebbe in questo caso la punta centrale con Diaz alle spalle e Calhanoglu e Saelemaekers a completare il terzetto dei sottopunta. Confermata per il resto la squadra che ha pareggiato con il Cagliari con Tomori ancora preferito a Romagnoli.

MILAN (4-2-3-1): G Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Diaz; Leao. Allenatore Pioli. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Gabbia, Ibrahimovic.

Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.

Il Milan ha ottenuto soltanto un successo nelle ultime 11 sfide di Serie A contro l’Atalanta (6N, 4P): un 3-1 esterno nel febbraio 2019, con Gennaro Gattuso in panchina. L’Atalanta ha vinto 5-0 l’ultimo incontro casalingo contro il Milan in Serie A. Solo una volta nella loro storia i nerazzurri hanno ottenuto due successi di fila in casa contro i rossoneri nella competizione, tra il 2006 e il 2008.